Campo Maior: Bandidos levam R$ 230 mil de funcionário de posto de combustível

Na tarde desta segunda-feira (24), um funcionário de posto de gasolina no município de Campo Maior foi assaltado enquanto realizava o deposito de R$ 230 mil em uma agência bancária. A ação ocorreu por volta das 13h30.

(Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com o Major Etevaldo, comandante do 15º Batalhão da Policia Militar, no momento em que o funcionário estava entrando no banco, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. “O funcionário estava indo depositar o faturamento do posto quando foi abordado”, afirma.

Ainda segundo o comandante, a PM já efetuou a prisão de um dos suspeitos e encontra-se em diligências a fim de localizar o outro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães