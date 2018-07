Campanha IPTU Premiado 2018 será lançada na próxima terça

Devido ao grande sucesso da primeira campanha, a Prefeitura de Campo Maior decidiu reeditar o IPTU Premiado. A edição 2018 será lançada na próxima terça-feira, dia 03 de julho, em solenidade que acontecerá no Auditório do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Espaço Cidadão).



A campanha será promovida pela Secretaria de Finanças, que esse ano vai destinar cinco valiosos prêmios para a campanha. O sorteio está previsto para acontecer no próximo dia 08 de agosto, ou seja, no dia do aniversário de Campo Maior.

O prefeito Ribinha lembra que a campanha proporcionou um incremento de R$ 500 mil na arrecadação do município. “Esse incremento permitiu que a Prefeitura de Campo Maior construísse o calçamento do Conjunto José Francisco Bona, a ponte do São Pedro, mais de 100 quilômetros de estradas vicinais, várias obras de drenagem, entre outras”, destaca o prefeito.

Professor Ribiha lança a campanha juntamente com o secretário de Finanças, César Robério, que destaca que o critério de participação da campanha é o mesmo do primeiro ano, ou seja, basta pagar o IPTU para ganhar o cupom e concorrer a todos os prêmios, que serão conhecidos na próxima terça. “Esse ano a campanha será maior para que mais contribuintes participem. É uma campanha de sucesso, porque envolve também cidadania”, destaca o secretário.

