Campanha Anti-Rábica vacina mais de 5 mil cães e gatos

A campanha de Vacinação Anti-Rábica foi um sucesso em Campo Maior. É o que informa o coordenador de Combate as Endemias, Raimundo Barros. Segundo ele, foram vacinados 5.469 animais, atingindo uma cobertura de 84.2%. Esse índice está dentro dos parâmetros do Ministério da Saúde, que preconiza uma meta de 80%.



Raimundo Barros explica que em Campo Maior existem 13 mil animais (entre cães e gatos), que estava previsto vacinar 7 mil (100% da meta), mas os profissionais que trabalharam no Dia D da campanha conseguiram ultrapassar a preconização do Ministério da Saúde. "Resultado melhor do que esperado", destaca.





Foram vacinados nesse sábado, 26, (Dia D), 3.660 cachorros e 1.809 gatos nos 26 postos espalhados pela cidade. De acordo com o secretário de Saúde, Marcelo Miranda, toda a sua equipe estava mobilizada para esse dia D. “Foram colocados à disposição dos agentes de endemias, os agentes de saúde, técnicos e nosso setor de veterinária”, detalha.



O prefeito Professor Ribinha acompanhou a movimentação da vacinação e também participou da campanha ao levar a sua cadela Maya (dálmata de 1 ano e meio) para vacinar. “Essa campanha Anti-Rápica repete o sucesso de nossas outras campanhas porque nossas ações de saúde são feitas dentro de um planejamento anual que estabelece metas e cobra resultados”, comemora Ribinha.