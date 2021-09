Caminhão carregado de cerveja tomba na Curva da Raposa, em Campo Maior

Um caminhão carregado de cerveja virou na noite desta quarta-feira (29), na BR-343, no trecho conhecido como 'Curva da Raposa', em Campo Maior (PI). O grave acidente ocorreu por volta das 23h.



De acordo com informações colhidas no local do acidente, o motorista, ainda não identificado, ficou preso nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção da vítima. Segundo o tenente Juarez, do Comando de Socorro, apesar do acidente, a vítima passa bem e não corre risco de vida.



(Foto: Reprodução/WhatsApp)

Uma equipe do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (Samu) esteve no local, bem como agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Devido à carga que ficou espalhada na pista, parte da BR ficou interditada. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!