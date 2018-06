Brasas do Forró e outras grandes atrações no Espaço Cultural

A Prefeitura de Campo Maior, através da sua Gerência de Eventos Institucionais, divulga a segunda semana da programação cultural no Festejo de Santo Antônio, com grandes atrações como a banda Brasas do Forró. No domingo passado, o Espaço Cultural recebeu a Banda Forró Real e o sanfoneiro Cesinha.





A agenda de shows começa na quarta, (dia 06), com G.Silva e Banda Levada, segue na quinta, (dia 07) com Isabele, Trio do Cangaço e Brasas do Forró. Na sexta dia 08 sobe no palco do Espaço Cultural Forro Pra Cima, Forro Contágio e Forró Pé de Ouro.



No sábado, dia 09, a festa fica por conta da Banda Raio Musical, Forró do Cabo a Rabo e Forró do Pegador. No domingo, dia 10, se apresenta Anderson Santos e Piseiro do Negão e Forró do Movimento.



Ascom