Artesanato campomaiorense ganha espaço no Terminal Rodoviário

O artesanato campomaiorense ganha um espaço especial no Terminal Rodoviário Zezé Paz. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, a Prefeitura de Campo Maior está realizando obra para a instalação de uma loja de artesanato.

De acordo com o gerente de Projetos da SEMAS, Marcos Roberto, a loja está sendo instalada em um ponto estratégico com o objetivo de fazer com que o artesanato se torne mais acessível. “Tivemos a ideia de criar essa loja na Rodoviária justamente para que o nosso artesanato tenha mais visibilidade e se torne mais acessível para as pessoas que estão em trânsito”, explicou ele.

Com previsão para ser aberta até o final de julho, a loja terá uma variedade de produtos artesanais – artigos em linha, palha, cerâmica, madeira e entre outros, com representações da cultura local. O artesanato comercializado no local será produzido pelos artesãos cadastrados na secretaria e assistidos pelos projetos.

Além da obra de instalação da loja, que está sendo realizada no primeiro andar da Rodoviária, está sendo providenciada também a instalação de uma sala especial para a realização de oficinas de artesanato.