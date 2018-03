Apoio do prefeito contribui para melhor administração da limpeza pública

Na reunião de avaliação das ações de cada pasta com o prefeito Professor Ribinha, o secretário de Limpeza e Iluminação Pública, Antônio Lustosa falou, que neste período chuvoso a demanda de trabalhos aumenta na Secretaria, mas estão dando conta, e fazendo a retirada de sujeira nas ruas da cidade e o lixo doméstico em tempo hábil, porquê contam com o apoio do prefeito.

“Estamos no momento em que o mato cresce, as águas aumentam, o lixo que jogam pelas ruas vão parar nas Bocas de lobo, disse o secretário Lustosa. Bocas de lobo são dispositivos em forma de caixas coletoras construídas em alvenaria. Sua função é receber as águas pluviais que correm pelas sarjetas e direcioná-las à rede coletora.

“Neste momento estamos agindo na limpeza pública de Campo Maior pelos pontos críticos eliminando os focos de lixo e mato que comprometem”, explicou o secretário. Em 2018, uma das inovaçoes na Secretaria de Limpeza, é intensificar os trabalhos de podas e fazer a retirada de árvores secas nas praças revitalizando os espaços e as espécies naturais.

“Estamos trabalhando na Praça do Rosário”, destacou.O secretário Lustosa ressaltou, que vão fazer o serviço em todas as praças da cidade. Ele pretende criar um setor específico na pasta para esta finalidade de podas, para cuidar melhor das plantas.

