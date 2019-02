Amorarte: Prefeitura abre cadastro para novos Artesão

Com o intuito de auxiliar na divulgação dos trabalhos de novos Artesãos campo-maiorenses e devido ao grande sucesso alcançado nas primeiras edições da Amorarte – Feira Regional de Artesanato dos Carnaubais, a Prefeitura de Campo Maior por meio da Secretaria de Assistência Social e Geração de Renda – SEMAS abre o cadastro para novos artesãos do município que desejam expor seus produtos durante a Amorarte, que vai acontecer na primeira semana do mês de agosto de 2019.

Os interessados podem ser cadastrar entre os dias 04 e 16 de fevereiro, na SEMAS (ao lado da catedral de Santo Antônio), das 8h às 12h.

A documentação necessária:

Original e Cópia da Identidade;

Original e Cópia do CPF;

Original e Cópia do Comprovante de Residência.

Mais informações:

(86) 9.9585-3578 / 9.9582-4617