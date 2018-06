Alunos da rede municipal são medalhistas em olimpíada internacional

Mais de 60 alunos de escolas da rede municipal de ensino de Campo Maior conquistaram medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO). O alto desempenho dos estudantes do ensino fundamental superou as expectativas de professores e colocou o município entre as cinco cidades do Piauí que receberam premiação na etapa nacional do exame.



Além de Campo Maior, as cidades de Teresina, Cocal dos Alves, Piripiri e Capitão de Campos foram premiadas. A escola Zenita Pires foi a que conseguiu o melhor resultado.

Na classificação estadual, 10 alunos conseguiram medalhas de ouro e outros seis, medalhas de bronze. Na classificação nacional, foram 10 medalhas de prata. As escolas Patronato Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e Hilson Bona também conseguiram premiação na IMO.

Ao somar os resultados das quatro escolas, Campo Maior conquistou 19 medalhas na concorrência nacional e 48 na concorrência estadual. Um total de 67 medalhas nas duas etapas.

Com os resultados, as escolas Zenita Pires, Nossa Senhora de Fátima e Hilson Bona foram convocadas para integrar a delegação brasileira na Asia International Mathematical Olympiad – AIMO 2018, que acontece no mês de agosto na Tailândia.

“Felicidade resume esse momento. Felicidade por saber que o empenho de todos que fazem a educação de Campo Maior tem resultados bastante significativos. Tenho uma gratidão pelo prefeito Professor Ribinha, que está proporcionando esses resultados com o investimento do município na Educação ”, diz a secretária de educação Conceição Lima.

Veja a lista

Premiação Nacional

Medalha de Prata

Escola – Zenita Pires

4º

Francisco Thiago Rocha Fernandes

5º

Thainá Calixto da Silva

Jordanya Maria Silva Saraiva

Antônia Grazielly dos Reis Costa

6º

Bianca Alves Santo

Iasmim Silva Moura

Escola – Nossa Senhora de Fátima

6º

Ingrid Ilorrana Pereira Ferreira

Nicole Pereira da Paz

Francisca Manuela Azevedo Oliveira

Antônia Daniele Alves Meneses

Medalha de Bronze

Escola – Patronato Nossa Senhora de Lourdes

5º A

Iana Ellen de Oliveira Abreu

João Victor Monteiro de Oliveira

Lara Cantuário de Sousa

Maria Gabrielly da Silva Paz

Maria Vitória de Aragão da Rocha

Escola – Hilson Bona

6º A

Antônia Kelle dos Santos Rocha

Brisa Maria Almeida Nascimento

Júlio Cesar Holanda Rodrigues

Maicon Lopes Carvalho

Premiação Estadual

Medalha de Ouro

Medalha de Prata

Escola – Zenita Pires

4º

Francisco Thiago Rocha Fernandes

5º

Thainá Calixto da Silva

Jordanya Maria Silva Saraiva

Antônia Grazielly dos Reis Costa

6º

Bianca Alves Santo

Iasmim Silva Moura

Medalha de Prata

Escola - Nossa Senhora de Fátima

6º A

Ingrid Ilorrana Pereira Ferreira

Nicole Pereira da Paz

Francisca Manuela Azevedo Oliveira

Antônia Daniele Alves Meneses

Escola – Hilson Bona

6º A

Antônia Kelle dos Santos Rocha

Brisa Maria Almeida Nascimento

Júlio Cesar Holanda Rodrigues

Maicon Lopes Carvalho

Escola – Patronato Nossa Senhora de Lourdes

5º A

Iana Ellen de Oliveira Abreu

João Victor Monteiro de Oliveira

Lara Cantuário de Sousa

Maria Gabrielly da Silva Paz

Maria Vitória de Aragão da Rocha

Medalha de Bronze

Escola – Zenita Pires

7º

Francisca Gabrielly Rocha Fernandes

Elaine Félix de Deus

9º

Victor Emanuel da Silva Ferreira

Giovanna Rafaela Miguel dos Santos

Antônia Sebastiana Costa Soares

Francisco Rafael chaves Vieira

Escola – Nossa Senhora de Fátima

7º

Caio Gabriel de Sousa Oliveira

Antônio William de Silva Sousa

Gustavo Lelis Félix da Paz

Luan Gabriel de Oliveira Soares

Escola – Hilson Bona

7º A

Ana Maria Lima Monte

Francisca Silva de Sousa Pereira

Gabrielly Costa da Silva Pires

Maria Daniele dos Santos Silva

Maria Nazaré Oliveira Santos

Orlean Viana Félix Machado

7º B

Giovana Barroso da Silva

Jaqueline de Sousa Isidoro

Sabrina Sthefane de Oliveira

8º A

Aline Sthefane Bacelar Moraes

Andressa Oliveira dos Santos

Antônia Francyelly da Costa Sousa

Gilberto Rodrigues de Sousa

Jhonathan Lima de Santana

8º B

Ana Luiza Barbosa Oliveira

Lucas Gabriel dos Santos Rocha

Maria Vitória Moraes Ibiapina

Marielly Oliveira Martins

8º C

Rogério Ricardo Oliveira da Silva

