Ajuda humanitária começa a ser distribuída em Campo Maior

A Prefeitura de Campo Maior começa a entregar na próxima segunda-feira, 07.05, os quites de ajuda humanitária para as famílias vítimas das chuvas que atingiram Campo Maior em abril passado. Mais de 400 famílias serão beneficiadas pelo material que será distribuído por técnicos da Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social do Município.



Os quites foram liberados após uma reunião entre o prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, que estava acompanhado do secretário de governo, Carlos Torres, e o secretário estadual da Defesa Civil, Raimundo Coelho. O encontro aconteceu essa manhã na sede Defesa Civil Estadual.

Ribinha disse que assinou o termo de liberação de cestas de alimentos, quites de higiene pessoal, dormitório, limpeza, quites infantil e idoso e ainda água mineral. “O material começa a chegar nessa sexta-feira em Campo Maior”, informa o prefeito.



O gestor municipal explicou que a Defesa Civil Nacional também já aprovou o Plano de Emergência, onde está previsto a liberação de recursos para a reconstrução de cenários destruídos pelas chuvas de abril. “Estamos encaminhando as últimas providencias para que seja liberado o recurso de reconstrução do que ficou destruído com as chuvas”, detalha Ribinha.





Ccom