Agência convencional da Caixa voltará a funcionar em 30 dias

A agência móvel da Caixa Econômica Federal começou o atendimento a população nessa terça-feira (21/05), todos os procedimentos bancários estão sendo realizados na agência. O superintendente da Caixa no Piauí, Jonathan Valença, esteve em Campo Maior e anunciou a volta da agência convencional em 30 dias.



De acordo com o Jonathan, estão sendo feitos todos os reparos na cede da agência aqui em Campo Maior, para que o banco volte a funcionar com todos os seus serviços no máximo, 30 dias. “Pode até antes, vai depender do andamento dos serviços”, disse o superintendente.

A agência convencional da Caixa Econômica fica localizada na Av. Derneval Lobão no centro da cidade.

De acordo com o superintendente, a nova agência que esta sendo construída na Rua Siqueira Campos, poderá entra em funcionamento em 180 dias, ou seja, seis meses.

A Prefeitura de Campo Maior está garantindo a infraestrutura de apoio para o funcionamento da agência móvel. O prefeito Professor Ribinha acompanhou a visita do superintendente a agência móvel em Campo Maior. “Estamos aqui acompanhando o início dos trabalhos da agência itinerante em Campo Maior e vamos garantir o suporte necessário para o bom atendimento”, destaca o prefeito Ribinha.