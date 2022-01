Covid-19: Cajueiro da Praia pode decretar lockdown após aumento dos casos

Por conta das festividades de final de ano, houve um aumento expressivo de casos de Covid-19 no município de Cajueiro da Praia. Nos primeiros dois dias de 2022, foram registrados 123 casos do vírus. No momento, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde da cidade analisam a necessidade de adotar medidas mais restritivas para conter o avanço da contaminação.

Em entrevista ao O Dia, a Secretária Municipal de Saúde, Joara Gonçalves, afirma que o aumento do número de casos de Covid-19 já era esperado, visto que Barra Grande é um ponto turístico não só para brasileiros, como também para pessoas de outros países. “Desde o dia 20 de dezembro, nós intensificamos as equipes de saúde e as testagens em massa da comunidade, já prevendo o possível agravamento que ocorre no final do ano. Equipes foram colocadas em pontos estratégicos para atendimento e as pessoas que testaram positivo foram notificadas e isoladas”.



Surto de gripe: com hospitais lotados, pacientes reclamam da demora por atendimento De acordo com a secretária, dados estão sendo coletados a fim de constatar o perfil epidemiológico do local e, a partir dos resultados, haver um direcionamento dos próximos passos a serem tomados. Se houver necessidade, o município pode decretar lockdown. “Caso seja necessário, medidas mais rigorosas serão adotadas. Cremos na ciência e nossas ações são pautadas na ciência. Com muita maestria conseguimos controlar [os casos] em 2021 e se houver a necessidade de fechar novamente o município, nós iremos fechar”, informa. Prefeitura pode decretar lockdown se for necessário. (Foto: Reprodução/Divulgação) Joara Gonçalves chama atenção ainda para o fato de que, apesar das festividades, a pandemia ainda não acabou e que é crescente o número de casos não só no Piauí, como no Brasil e no Mundo. “A partir do momento em que há aglomerações de pessoas que não seguem as recomendações sanitárias, a transmissibilidade do vírus pode ser ainda maior. Nós observamos esse aumento e apesar de avançarmos na vacina, não quer dizer que o vírus não seja transmissível”, explica.



Com informações da O Dia TVAdriana Magalhães