Homem é preso em Buriti dos Lopes com cocaína avaliada em quase R$ 6 milhões

Um homem, de 28 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (30) acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu em flagrante na BR-343, no município de Buriti dos Lopes. Com eles, foi encontrado 33 kg de cocaína, avaliada em quase R$6 milhões.



Os Policiais Rodoviários Federais (PRF) estavam realizando fiscalização de rotina, quando receberam informações do setor de inteligência sobre um veículo com drogas. Foi abordado o veículo Fiat Uno que era conduzido pelo acusado. No veículo encontrava-se o condutor, uma mulher (28 anos) e uma criança de apenas 01 ano.



(Foto: Divulgação/PRF)

Ao fazerem uma verificação minuciosa no interior do veículo, os policiais encontraram a droga escondida em fundos falsos no veículo, totalizando 33 kg de Cloridrato de Cocaína avaliada em R$5,9 milhões. O destino provável da droga era a cidade de Parnaíba.



Diante dos fatos, o homem foi encaminhado juntamente com a droga até à Delegacia de Polícia Civil de Parnaíba para os procedimentos necessários. Ele responderá pelo crime de Tráfico de Drogas.



