Dois homens são executados com vários tiros em Buriti dos Lopes

Dois homens foram executados a tiros na tarde de ontem (20), por volta das 17h30, no município de Buriti dos Lopes. Segundo informações da polícia, no local do crime haviam três pessoas da mesma família, um deles conseguiu escapar ileso.



(Foto: Reprodução/Whatsapp)

Os irmãos foram surpreendidos por um veículo com alguns indivíduos que se utilizaram do fator surpresa e atiraram contra os três. De acordo com o delegado Bruno Ursulino, responsável pela investigação, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas, visto que os indivíduos já tinham passagens pela polícia pelo mesmo motivo.



(Foto: Jailson Sores/ODIA)

“Foi levantado pela equipe que estes indivíduos que já tinham relação com crime no que tange ao tráfico e já haviam sido presos. A motivação possivelmente tem ligação com o tráfico de drogas”, explica.



O delegado comenta ainda que o local onde os corpos foram encontrados já havia sido alvo de ação da polícia civil e que o veículo utilizado para cometer o crime já foi identificado.



O caso será investigado pela Polícia Civil.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no