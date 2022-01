Buriti dos Lopes: PRF apreende carregamento de crack avaliado em mais de $30 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu cinco pessoas por tráfico de entorpecentes nesta quarta-feira (19), na BR-343, em Buriti dos Lopes. A prisão aconteceu após os policiais darem ordem de parada e o motorista não obedecer.

Segundo a PRF, durante a tentativa de fuga, os ocupantes jogaram três tabletes de crack pelas janelas do veículo. Após acompanhamento tático, o veículo foi alcançado, os cinco ocupantes presos e a droga apreendida. A droga, avaliada em R$30.300 mil, tinha como origem Teresina e destino a cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Além do crack, a PRF encontrou uma pequena quantidade de maconha.



(Foto: Divulgação/PRF)

Foram presos dois homens com idade de 27 e 29 anos, e três mulheres, com idade de 27, 28 e 33 anos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Parnaíba, onde as cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes.



As prisões aconteceram em conjunto com a PRF, Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) e do Grupo de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil (Greco).



