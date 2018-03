Salão da Serra de Bom Jesus recebe espetáculo musical da Paixão de Cristo

O espetáculo da Paixão de Cristo em Bom Jesus, tradicionalmente apresentado no teatro a céu aberto do Salão da Serra, esse ano, será montado em forma de um musical. Mais de 130 atores encenam as principais passagens da história bíblica de Jesus Cristo na próxima sexta-feira (30), a partir das 18h. O ator Duda Nagle também fará participação especial no espetáculo, interpretando o personagem Judas.

Todos os anos a Semana Santa em Bom Jesus é marcada pelo encontro entre a religiosidade e a arte. A Paixão de Cristo será encenada pela 14ª vez na cidade e já faz parte do calendário cultural do Estado. Este ano, várias passagens serão feitas no formato de musical, com participação de atores e cantores experientes nesse tipo de espetáculo. A direção e texto é de Franklin Pires e a cenografia e figurinos são de Bid Lima.

“Este ano vamos desenvolver o começo de um musical. Algumas músicas ao vivo serão cantadas em cenas importantes como o Sermão da Montanha, o Getsemani e a cena do batismo”, conta o diretor Franklin Pires.

Além de atores piauienses consagrados, parte do elenco também é composto por jovens atores da própria cidade de Bom Jesus, formados através das oficinas permanentes de teatro, realizadas no Espaço Cultural Joaquim Carlota.

O ator Duda Nagle já trabalhou na rede Globo onde atuou em várias novelas de sucesso como “América”, “Caminho das Índias” e “Páginas da Vida”. Em 2014 participou do especial “Milagres de Jesus” da Record. E em 2015, assinou contrato com o SBT, para atuar na novela Cúmplices de um Resgate. Em Bom Jesus, Duda interpretará Judas, o apóstolo que traiu Jesus.

O espetáculo da Paixão de Cristo é realizado pela Associação de Filhos e Amigos de Bom Jesus, com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura/Secult.

Ccom