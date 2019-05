Governador participará da inauguração do novo Fórum de Bom Jesus

O novo fórum da comarca da cidade de Bom Jesus já tem data certa de inauguração. Será no dia 14 de junho e a solenidade contará com a presença do governador Wellington Dias, que confirmou a ida ao município nesta terça-feira (21), durante reunião no Palácio de Karnak com o deputado estadual Fábio Novo.

O novo prédio, construído pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) em parceria com o Governo do Estado, que fez a doação do terreno, vai proporcionar qualidade na prestação jurisdicional à população, na medida em que vai melhorar o trabalho dos servidores, advogados, promotores e juízes.

O espaço recebeu mais de R$ 3,5 milhões em investimentos. “O antigo prédio estava em condições precárias e não atendia as necessidades da população. O novo fórum foi construído numa instalação confortável, moderna e chega como uma importante conquista para o Judiciário do Piauí”, destacou o governador.

As obras na região de Bom Jesus e Santa Luz também foram pauta do encontro. “Marcaremos a inauguração da escola de Santa Luz, que já está pronta, e equiparemos as escolas de Bom Jesus. Hoje, o governador ainda autorizou o recapeamento da estrada de Bom Jesus que dá acesso a Currais e o trecho da BR 135 no município de Palmeira do Piauí”, afirmou o deputado Fábio Novo.