Bom Jesus terá mais de R$ 3 milhões para educação básica

A cidade de Bom Jesus será beneficiada com recursos no valor de R$ 3,7 milhões destinados à construção de uma escola no bairro Aeroporto, com 12 salas de aula e capacidade para atender até 780 alunos em dois turnos ou 390 alunos em período integral. A notícia foi comunicada nesta quarta-feira, 09, ao prefeito Marcos Elvas durante reunião na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em Brasília.

“Essa conquista foi um trabalho da prefeitura de Bom Jesus por intermédio do deputado Heráclito Fortes (DEM) e que recebeu o apoio e o empenho do ex-Ministro da educação, deputado Mendonça Filho que, antes de deixar a pasta, em abril deste ano, nos assegurou o recurso”, declarou Marcos Elvas.

“Na época, Mendonça Filho ressaltou a satisfação em tratar de assuntos referentes à educação do Piauí e atendeu ao nosso apelo ao nos receber em seu gabinete. Agora, com estes recursos poderemos avançar ainda mais na pauta da educação e atender adequadamente crianças e jovens de Bom Jesus que sonham em crescer na vida”, disse o prefeito. Segundo ele, além da construção da Escola, Bom Jesus também será agraciada com dois ônibus escolares para o transporte dos alunos.

O deputado Heráclito Fortes também comemorou a notícia. “O Marcos Elvas é um exemplo de prefeito e a liberação destes recursos é para nós uma grande conquista e também mais um motivo para se continuar investindo em educação”, disse Heráclito.