De recesso

De recesso desde dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa do Piauí retorna com suas atividades dia 2 de fevereiro e já promete um início de legislatura com deputados disputando a vice-presidência, que está aberta desde a morte do deputado Fernando Monteiro, que era o titular do cargo. Eita povo que gosta de poder!?

Brawn Carcará, presidente da FFP, com sua filha Linda Brawn, que é muito simpática e inteligente





Linda e muito simpática a querida empresária Ana Paula Lacerda, que recebe a todos como manda o figurino





Este colunista com o querido vereador de Teresina e secretário Venâncio Cardoso, ele que será o padrinho da festa noite dos destaques jovens e empresários jovens







Trabalhista

O Partido Trabalhista Brasileiro, presidido no Piauí pelo ex-senador João Vicente Claudino, convidando para a posse da nova direção do PTB Mulher, que acontecerá dia 16 de janeiro, às 17h, no Complexo Esportivo Joca Claudino, na zona Sul de Teresina.





Banda Bandida

Chegou ao fim a tradicional prévia carnavalesca do Bloco Banda Bandida, que acontecia na Capital. As festas ocorriam aos sábados na Rua 24 de Janeiro, centro da cidade, e já fazia parte do calendário dos foliões teresinenses há 31 anos. O encerramento do evento se deve a falta de patrocínio e de segurança na região.





Carnaval

Após as festas de final de ano, os teresinenses já começaram a se preparar para o período momesco na Capital, que só tem realizado nos últimos anos o tradicional Corso, na Avenida Marechal Castelo Branco. Este ano, o evento já está confirmado para o dia 15 de fevereiro.

A Dra. Sandra Helena, que é Oftamologista, sempre muito elegante com a grife do amigo Carlinhos







Risco

Andar pela ruas e avenidas de Teresina durante as chuvas é correr risco de vida devido às enxurradas de alguns pontos da cidade. Avenidas como a Kennedy e Homero Castelo Branco têm trechos que ficam intrafegáveis por falta de escoação do aguaceiro retido nesses locais.





Ofertas

Volta às aulas é no Paraíba. A loja preparou ofertas em mochilas, tênis, lancheiras, tecidos, jeans e muitos mais que podem ser parcelados em até 10x no cartão Paraíba e demais cartões.





Vereador de Teresina, Edson Melo, com sua linda família hoje também abrilhantam esta salada





Posse

O ex-governador Zé Filho toma posse como presidente da Fiepi dia 23 de janeiro, ás 19h, na sede da Federação da Indústria do Estado do Piauí.





E mais

Os amigos Carlinhos Mesquita com sua tia Lordes Borges Mazuad vão passar o fim de semana no coqueiro.

A empresária Ivanária Sampaio e o esposo, deputado Themístocles Filho, visitaram no último fim de semana, em Esperantina, o casal de empresários Chagas e Maria Vitória.

Niver

O amigo João Henrique Almeida Sousa vai comemorar seu aniversário com uma missa dia 3 de março na sede do MDB, em nossa capital.





Fotos

Márcia Bulamarque está em alta em sua profissão; é ética e conta com uma equipe hiper eficiente.





Bom dia

Para querida amiga e empresária Hanna Claudino.