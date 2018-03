Uespi e Prefeitura discutem convênio para educação ambiental e saúde

O reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso, se reuniu, na manhã desta terça-feira (20), com o prefeito do município de Barras, Carlos Monte, para discutir a elaboração de convênio de educação ambiental via Fundação Nacional em Saúde (Funasa). A parceria visa desenvolver atividades voltadas à sustentabilidade ambiental e qualidade de vida.

O projeto será financiado pela Funasa e vai trabalhar o fortalecimento das ações de educação ambiental e saúde na cidade de Barras, com os servidores e moradores do município. “Vamos iniciar o projeto via Funasa em educação ambiental. Como a Uespi tem crédito e pessoal especializado na área de educação ambiental, achamos interessante procurar a instituição para realizar o convênio com a prefeitura, inclusive, porque nosso município tem um polo da Uespi”, sinalizou o prefeito.

A professora de Biologia da Uespi, Roselis Machado, adiantou que prefeitura optou preferencialmente por selecionar uma instituição de ensino público, no caso, a Uespi. “Fomos procurados e estamos aqui para firmar o convênio, que será benéfico para os docentes. Além disso, alunos poderão participar como atores das oficinas e a prefeitura que terá uma equipe de servidores bem capacitada”, descreveu.

“É um projeto de grande importância para a Uespi. Essa é mais uma possibilidade de agir em campo na formação de pessoas. É importante para a cidade de Barras porque terá agentes comunitários que saberão utilizar os recursos ambientais sem danificar o patrimônio. Para nós, é uma satisfação”, salientou o reitor Nouga Cardoso sobre a formalização da parceria.

O projeto será acompanhado pelo Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar em Estudos e Projetos/Uespi, composto por sete especialistas da área de meio ambiente.

