Minha Casa Legal atende mutuários de Barras nesta quarta (21)

Equipe técnica da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) atenderá os mutuários da cidade de Barras, nesta quarta-feira (21), em mais uma ação itinerante do Programa Minha Casa Legal. Por meio do escritório itinerante, a Emgerpi visa regularizar os 114 imóveis construídos no município, pela extinta Companhia de Habitação do Piauí (Cohab-PI).

O atendimento será das 7h30 às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Barras, localizada na Rua General Taumaturgo de Azevedo, Centro, em frente à Igreja Matriz de Barras.

As ações itinerantes do Programa Minha Casa Legal buscam estimular todos os mutuários da extinta Cohab, BEP e Iapep a buscarem as informações necessárias para regularizar e obter a escritura dos seus imóveis.

Mais ações do Programa Minha Casa Legal

Nesta quinta-feira (22), o Escritório Itinerante do Programa Minha Casa Legal atende os mutuários do município de Porto, onde há 92 imóveis construídos pela extinta Cohab. Os mutuários do conjunto José Julio da Costa receberão os serviços jurídicos do programa, das 7h30 às 17h, na Unidade Escolar Otávio Falcão, localizada na Praça Oceanira Bastos S/N, Centro do município.

Em seguida, no dia 23 de março, os serviços itinerantes de regularização fundiária urbana do Programa Minha Casa Legal serão prestados para os mutuários da cidade de Luzilândia . O atendimento será das 7h30 às 17h, na Unidade Escolar João de Assis Marques, localizada na Av. João Batista Pinto S/N, Centro de Luzilândia.