Mamães de Barras dão a luz com mais humanização e carinho

O Hospital Regional Leônidas Melo, em Barras, oferece às mamães da região assistência especializada e mais humanizada para um dos momentos mais importantes de suas vidas: o parto. Com investimentos em equipamentos e profissionais, o número de partos aumentou em sete vezes, diminuindo o número de transferências para a capital.

O parto humanizado é um conjunto de práticas e procedimentos que buscam readequar o processo de parto, seja natural ou cesariana, entendendo tanto a mulher quanto o bebê numa visão mais humana e acolhedora, levando em consideração a individualidade de atenção a cada ser humano.

A diretora do Hospital de Barras, Layane Santos, explica que os conceitos da humanização do parto devem estar presentes em todos os locais de assistência à gestante, seja em um hospital público, privado, em uma casa de parto e até numa residência. O que importa é que sejam adotadas boas práticas com o intuito de prestar uma assistência adequada à mãe que garantam o direito à informação e respeitem as escolhas da mulher.

Além do diferencial do tratamento físico, os profissionais de saúde se preocupam com o acolhimento emocional da gestante. O parto humanizado não se limita apenas ao momento do nascimento do bebê, mas sim a todo processo da gestação, do nascimento e do pós-parto. “A humanização do parto está focada no respeito às escolhas da mulher, no direito a um atendimento digno, respeitoso e sem qualquer tipo de violência”, ressalta a diretora.

Com a implantação da coordenação de Obstetrícia, ações como a organização de partograma e programa de segurança das parturientes, além da aquisição de dois berços aquecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e reestruturação da ambiência da sala de pré-parto e parto, diminuíram o número de transferências e aumentou a média mensal de partos no próprio Hospital.

Anteriormente eram realizados, em média, 12 partos por mês em 2015. Com a melhoria no setor obstetrício, esse número passou para 82 partos mensais, o que representa um aumento de sete vezes mais partos. Isso significa mais comodidade para as mães, que têm seus filhos mais próximo de sua casa e uma maior resolutividade do Hospital Leônidas Melo.

