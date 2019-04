Barras recebe ajuda humanitária do Governo do Estado

As pessoas que tiveram que deixar suas casas por conta dos alagamentos e enxurradas no município de Barras começaram a receber ajuda humanitária enviada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec). O auxílio, suficiente para atender 500 famílias, é composto por cestas básicas, material de limpeza e produtos de higiene pessoal.

O material foi repassado ainda no último fim de semana à Secretaria Municipal de Defesa Civil que, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e com o Corpo de Bombeiros, está fazendo a distribuição às famílias desabrigadas e desalojadas.

De acordo com o secretário da Defesa Civil, Raimundo Coelho, a ajuda foi enviada com base em relatórios repassados pela Defesa Civil de Barras, com informações sobre a gravidade da situação e sobre as principais necessidades. Segundo ele, desde o primeiro momento, o Governo do Estado está dando apoio ao município.

“Desde o primeiro contato feito pela Prefeitura de Barras, estamos prestando o auxílio necessário. Quando existiu a tendência de agravamento da situação informamos ao Corpo de Bombeiros, que enviou homens para atuar nas ações de socorro às vitimas. Articulamos com o município a preparação da estrutura logísticas para receber esses homens, que estão fazendo um grande trabalho. Agora, com base nas informações que recebemos, mandamos essa ajuda humanitária, que já está sendo distribuída pelo município, com apoio do Corpo de Bombeiros”, enfatizou o secretário.