Colisão entre carro e caminhão deixa um morto em Amarante

O acidente aconteceu na BR 343, nas proximidades do município de Amarante, na região Sul do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal a colisão foi do tipo frontal e o motorista do veículo de passeio morreu no local. Confirma imagens deste acidente na reportagem do programa Linha de Fogo.











Juvenal Ribeiro - O Dia TV