Primeira edição da ExpoAG acontece em Alvorada do Gurgueia nos dias 12 e 13 de dezembro

A primeira edição da ExpoAG vai acontecer entre os dias 12 e 13 de dezembro no município de Alvorada do Gurgueia. O evento é organizado pela prefeitura da cidade.



Segundo a prefeitura, o evento é programado para dar apoio e visibilidade aos produtores da região. A ExpoAG conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Agronegócio (SEAGRO) e do deputado estadual Firmino Paulo.

A abertura do evento irá acontecer no Parque de Exposições local.

Shows

Os shows ficarão por conta das bandas, Grupo Acordes, Frank Sabbá, Anderson Rodrigues, Théo Forro de Pegada e Ricardinho do Arcodeon. No evento também haverá exposições de animais, máquinas e artesanato.

