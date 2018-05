Zona rural recebe mais de 600 atendimentos do Programa Saúde e Cidadania

Mais uma edição do Programa “Saúde e Cidadania” foi realizada nesse sábado (19), na localidade São Bento, zona rural de Altos. O programa - promovido pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social – realizou mais de 600 atendimentos na comunidade.

“Foram realizados 591 atendimentos de saúde, envolvendo procedimentos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, aplicação de flúor, consultas com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e palestras com dentistas”, comenta o secretário de Saúde e vice-prefeito de Altos, Nerirrony Lacerda.

O evento também contabilizou 46 atendimentos socioassistenciais como palestras; cadastro do Programa Bolsa Família; passe livre intermunicipal e interestadual para idosos e pessoas com deficiência; informações e encaminhamentos para o acesso ao Benefício de Prestação Continuada; serviços do CRAS; atendimento social e psicológico; visitas domiciliares; e oficinas socioeducativas para crianças e adolescentes.

Nesta edição, as secretarias municipais de Educação e Esporte também participaram da ação, com contação de histórias, brincadeiras pedagógicas, pintura de rosto e desenho livre; e um jogo entre as equipes do São Bento e Zundão, com placar final de 3 a 2 para o time do Zundão.

“É um programa que visa aproximar o Executivo das comunidades, principalmente na zona rural. Estamos muito satisfeitos com os resultados que o programa vem alcançando e á estamos planejando novas edições”, comenta a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

Ascom