Zona rural ganha mais dois sistemas de abastecimento de água

A prefeita de Altos, Patrícia Leal - e uma comitiva formada por vereadores, secretários municipais, lideranças e com a presença do deputado estadual Warton Lacerda (PT) -, entregou, nessa quinta-feira (20), os sistemas de abastecimento de água das localidades Serra do Coroatá e Serra do Hélio, na zona rural do município.

Instalados com recursos próprios do município, os sistemas de abastecimento beneficiam mais de 200 famílias das comunidades.

“Nossa zona rural é muito extensa e, desde o início de nossa primeira gestão, fazemos esse trabalho de auxílio no abastecimento de água das famílias. Já instalamos mais de 50 sistemas em várias comunidades de Altos”, comenta Patrícia Leal.

O deputado estadual Warton Lacerda comenta que “a gestão da prefeita Patrícia Leal está de parabéns pelo empenho e atenção com toda a população. É uma administração que se preocupa tanto com a zona urbana como com a rural. Aproveitamos para colocar nosso mandato à disposição das demandas de Altos”, conclui.