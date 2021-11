Sogro acusado de matar o genro após discussão é preso em Altos

O homem identificado apenas pelas iniciais E.M.S, de 58 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (19), acusado de matar o próprio genro, no dia 06 de novembro, no município de Altos (a 40 Km de Teresina). A prisão ocorreu após a Polícia Civil do Piauí cumprir o mandado emitido pelo juiz da Vara de Altos.



Segundo o agente da Polícia Civil, Henrique Araújo, E.M.S e seu genro, identificado apenas como Francisco, teriam discutido em uma vaquejada realizada no município. Após o desentendimento, E.M.S foi até sua residência, onde pegou uma espingarda cartucheira e efetuou um disparo contra Francisco. O tiro atingiu o peito da vítima, que não teve chances de defesa e morreu ainda no local.



(Foto: Divulgação/PC-PI)

E.M.S fugiu do local e a polícia iniciou diligências para localizar o acusado. O juiz da Vara de Altos emitiu a prisão preventiva do homem. Durante cumprimento de mandado de busca na localidade Caraúbas, zona rural de Altos, a polícia encontrou a arma do crime e efetuou a prisão do acusado.



Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Teresina, e ficará à disposição da Justiça. E.M.S responderá por Homicídio Qualificado, já que o motivo do crime é considerado fútil.



