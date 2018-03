Skinão vence Carrasco nos pênaltis e vence o Campeonato Altoense

Aconteceu, nesse sábado (10), a final do Campeonato Altoense da 2ª divisão, no estádio municipal Felipão. A equipe do Skinão empatou em 1 a 1 contra o time do Carrasco, e consagrou-se campeão nos pênaltis.

Ao final do jogo, as equipes receberam os troféus e premiações. Os dois times passam, agora, a fazer parte da 1ª divisão do Campeonato Altoense.

"Tivemos, mais uma vez, um grande campeonato. Com a participação da torcida e com times e jogadores muito empenhados em dar o melhor de si", declara o secretário municipal de Esportes, Castelo Neto.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, destaca o valor social do esporte. "Todas as equipes que disputaram o Campeonato Altoense estão, sem dúvidas, de parabéns, pelo compromisso e pela determinação. O esporte propicia isso à comunidade, a socialização, a formação de laços e a solidariedade. Sendo assim, os alimentos arrecadados a entrada dos jogos serão distribuídos para famílias carentes do nosso município", conclui a prefeita.

Ascom