Sete detentos fogem de cadeia em Altos; veja lista de foragidos

Sete detentos fugiram da Cadeia Pública Antônio José de Sousa Filho, em Altos, na noite deste sábado (25). As forças de segurança do Estado estão em diligências para a recaptura dos foragidos. De acordo com a Secretaria de Justiça do Piauí (SEJUS) será aberto procedimento administrativo para apurar o caso.

Segundo informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí – SINPOLJUSPI, por volta das 19h de ontem agentes perceberam, através das câmeras de segurança, que aproximadamente 45 internos procuraram uma forma de pular o muro da unidade. Pelo menos sete conseguiram empreender fuga. Os internos estariam com um ferro dentro das celas e teriam forçado as grades. Quatro agentes conseguiram evitar a fuga de mais de 30 detentos.

A unidade é considerado a maior e mais moderna penitenciária do Piauí, tem capacidade para cerca de 600 detentos e tem ala para receber detentos que afirmam pertencer a alguma facção criminosa.

Foragidos

Felipe Gustavo Reis Carvalho

Lucas Henrique da Conceição Bezerra

Wagner Alves de Araújo Júnior

Jackson da Silva Ferreira

Antônio Francisco Alves Pereira

Erinaldo Lima Carvalho

Josué César Pimentel Barroso

