Renova Saúde: convênio garante novos equipamentos hospitalares para Altos

Por meio do Programa Renova Saúde, o Governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (4), mais de R$ 1 milhão em equipamentos hospitalares para 16 municípios. Altos foi uma das cidades contempladas e a prefeita do município, Patrícia Leal, participou da solenidade de entrega dos equipamentos.

O Renova Saúde tem por objetivo modernizar e descentralizar o atendimento hospitalar nos municípios piauienses, com a distribuição de equipamentos hospitalares para os centros de saúde. Nesta edição do programa, a cidade de Altos foi contemplada com um ultrassom odontológico.

“Agradecemos ao Governo do Estado pela parceria, mas, principalmente, ao deputado Assis Carvalho, que destinou emendas parlamentares para a execução do Programa. Esperamos que essa parceria continue e que Altos possa receber novos equipamentos para o desenvolvimento da saúde municipal”, comenta a prefeita Patrícia Leal.





Ascom