Real Barça vence Triângulo e leva 2ª divisão do Campeonato Altoense

A equipe do Real Barça levou a melhor e goleou o time do Triângulo com um placar de 9x3. A final do Campeonato Altoense de Futsal aconteceu nessa sexta-feira (22), no Ginásio Poliesportivo Governador Guilherme Melo. Ao todo, 15 equipes participaram dos jogos válidos pela serie B do Campeonato, organizado pela Prefeitura de Altos, por meio Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.

“A competição atendeu a todas as nossas expectativas. As equipes participaram e atraíram um público muito bom para nosso ginásio. Só temos que parabenizar todos os participantes e a torcida altoense que torceu pelos times”, diz o secretário municipal de Esporte e Cultura de Altos, Castelo Neto.

O campeonato começou em maio e todos os jogos aconteceram semanalmente no Ginásio Poliesportivo Governador Guilherme Melo. Vale lembrar que as quatro melhores equipes garantiram o acesso à primeira divisão do campeonato.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, aproveita a oportunidade para parabenizar as equipes que se destacaram e ainda fala dos investimentos feitos para o desenvolvimento do esporte no município.

“Parabéns aos times que fizeram esse campeonato acontecer e parabéns àqueles que se destacaram e conseguiram a classificação. O incentivo ao esporte também nos ajuda a revelar grandes talentos da nossa cidade”, conclui.

