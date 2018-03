Qualificação profissional em beleza e culinária beneficia população

Foi realizada nesta quarta-feira (21) a entrega dos certificados de conclusão para 100 alunos dos cursos de cortes masculinos e design em barba, automaquiagem, trufas de chocolate, ovos de páscoa e delícias natalinas. A prefeita de Altos, Patrícia Leal, e a secretária municipal de Assistência Social, Fátima Barreto, participaram da cerimônia.

A qualificação faz parte do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), que busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. Em Altos, o programa é desenvolvido pela Prefeitura, em parceria com o Senac.

“Vale destacar que uma das turmas de beleza foi formada por internos da Fazenda da Esperança, ex-usuários de drogas ou ainda em tratamento contra a dependência química, e os cursos de culinária foram destinados às mulheres atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)”, comenta a secretária Fátima Barreto.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, afirma que “todos os concludentes dos cursos estão de parabéns pelo empenho, assim como toda a equipe envolvida nessa qualificação”.

Promovido pelo Governo Federal, o Acessuas Trabalho faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades ao trabalho e emprego.

Ascom