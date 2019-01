Programa Saúde e Cidadania realiza mais de 1.100 procedimentos

A 15ª edição do programa Saúde e Cidadania, promovido da Prefeitura de Altos, realizou, no último sábado (26), 1.105 procedimentos juntos aos moradores de localidades rurais do município. Em 2018, mais de 20 mil atendimentos foram feitos pelo programa, segundo a gestão municipal.

Os serviços das secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação, foram disponibilizados às comunidades Quilombo, Coité, Santa Bárbara, Santa Úrsula, Trápia, Baixinha, Meia Lua, Poço Novo, Soledade, Sítio Novo, Cabeça Chata e Lagoa dos Martins.

Os atendimentos do sábado aconteceram no colégio da comunidade Quilombo. De acordo com a prefeita Patrícia Leal, o programa “busca levar a prestação de serviços de qualidade da gestão diretamente ao cidadão nas comunidades, sem que ele precise vir à cidade”.

O secretário de Saúde, Nerirrony Lacerda, destaca que, na área da saúde, “são disponibilizados médicos especialistas e clínicos gerais para atender à demanda crescente. Os pacientes já saem com os medicamentos e encaminhamentos para outras especialidades”.

Confira os dados dos procedimentos realizados no Saúde e Cidadania:

Vacinas – 62 doses ministradas

Aplicação de flúor – 76 aplicações com distribuição de kit de higiene bucal (escova de dente, creme dental e fio dental)

NASF – 54 atendimentos (Fonoaudiologia, 20; Nutricionista, 14; Psicologia, 12)

Assistência Social – 8 atendimentos

Auriculoterapia – 34 atendimentos

Testes rápidos – 160 (HIV, Hepatites B e C, Sífilis)

Clinico geral – 190 consultas

Pediatria – 68 consultas

Glicemia capilar – 98

Aferição de pressão arterial – 138

Encaminhamentos para especialidades – 11

Raio-X – 13

Ultrassonografia – 7

Eletrocardiograma – 7

Exames clínicos laboratoriais – 92

Atualizações no CRAS – 25

Cadastros novos no CRAS – 18

Visitas Domiciliares do CRAS – 12

Agendamentos no CRAS – 15

Atendimento/triagem no CRAS – 25