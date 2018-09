Programa Saúde e Cidadania chega a quase 5 mil atendimentos

Realizada nos dias 8 e 9 de setembro, a 13ª edição do Programa Saúde e Cidadania, em Altos, bateu mais um recorde, com cinco mil atendimentos de saúde e assistência social realizados. A edição do programa contou, ainda, com competições esportivas e shows musicais, realizados no cruzamento das avenidas 12 de outubro e São José.

Nesta edição, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 88 atendimentos clínicos gerais; 56 de ginecologia; 57 de pediatria; 56 de cardiologia; 300 de odontologia, com entrega de kits odontológicos; 325 aferições pressão arterial; 300 testes rápidos de glicemia; 200 vacinas; 315 de glicemia capilar e 153 atendimentos do NASF.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania contabilizou 82 cortes de cabelo; 53 escovas e pranchas; emissão de 65 Passe Livre; 200 cadastros no Bolsa Família; 50 atendimentos do CadÚnico; 75 carteiras da terceira idade; 63 Benefícios de Prestação Continuada; 378 fotos ¾; emissão de 623 identidades (RG) e emissão de 320 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 200 pinturas de rosto para crianças e 932 xérox. Por meio das oficinas socioeducativas, a Secretaria de Educação realizou 250 atendimentos.

"Há um excelente retorno da comunidade para o trabalho que a Prefeitura e todas as Secretarias vem fazendo dessa vez com a participação da secretaria de esporte com vários torneios e competições, foi um grande sucesso”, avalia o secretário municipal de Saúde, Nerirrony Lacerda.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, acompanhou o trabalho das equipes durante a ação e se mostrou entusiasmada com a quantidade e qualidade dos serviços oferecidos. “Temos uma cidade muito extensa e populosa, que necessita de uma atenção especial. Por isso, queremos levar o Governo Municipal para todas os bairros e comunidades, promovendo ações que atendam à população em suas necessidades e demandas”, frisa.

Esta edição especial também contou com campeonatos de baralho, xadrez, dominó, dama, futsal, voleibol, futsal, handebol, jiu-jitsu, corrida e a competição de mountain bike “Giro da Independência”.

A noite dos dias 8 e 9 de setembro foi marcada pelos shows de Moleca Sem Vergonha, Kabral, Swing Malino, Samyra Show e Dayana Almeida.