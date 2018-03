Professores de Altos terão reajuste acima do piso nacional

A proposta de reajuste de 7% para o piso salarial dos professores do município de Altos foi aprovada. O percentual está acima dos 6,8% proposto nacionalmente. O reajuste foi aprovado nessa sexta-feira (23).

Em 2017, o valor fixado para o piso nacional dos professores era de R$ 2.298,80. Para 2018, o valor estipulado pelo Ministério da Educação é de R$ 2.455,36. Com o reajuste aprovado de 7%, Altos sai à frente de muitos municípios brasileiros, que nem sequer conseguem pagar o piso aos seus professores.

“Precisamos dar o devido valor aos nossos professores. São eles que ajudam a formar todos os outros profissionais. Nós acreditamos que a valorização começa com a garantia de um salário mais digno, que atenda às responsabilidades assumidas por todos os professores no dia a dia da profissão”, afirma a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

O reajuste é anual e acontece sempre em janeiro, de acordo com a Lei do Piso, de 2008. A legislação assegura que o piso deve ser reajustado seguindo a variação no valor anual mínimo nacional investido por aluno da educação básica, definido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

Ascom