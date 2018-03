Procissão de São José reúne milhares de pessoas

Uma multidão de fieis participou, nessa segunda-feira (19), da procissão que marcou o encerramento dos Festejos de São José, no município de Altos.

Os fieis percorreram as principais ruas de Altos com a imagem do padroeiro da cidade em agradecimento às bênçãos.

Após a procissão, todos se reuniram na Igreja Matriz de São José para conferir a prestação de contas da Paróquia e ouvir a palavra final da prefeita Patrícia Leal, que anunciou a reforma da Praça da Matriz.

“A Praça da Matriz não recebe reforma desde 1992 e é uma honra para nossa gestão poder anunciar e, futuramente, entregar essa obra. A reforma já inicia nesta terça-feira (20).”, comenta Patrícia Leal.

A reforma da Praça da Matriz contará com novos projetos de iluminação, urbanização e lazer, além de novas paradas de ônibus. O valor total da obra supera R$ 450 mil e será realizada com recursos próprios do município.

Visita do governador

Ainda nessa segunda-feira (19), o governador Wellington Dias e comitiva acompanharam as obras da Cadeia Pública de Altos. Com uma área de 5,5 mil metros quadrados, localizada ao lado da Colônia Agrícola Major César Oliveira, a cadeia tem capacidade para 603 detentos que serão distribuídos em três pavilhões. A obra está em 70% de sua execução e deve ser entregue ainda este ano.

Após a visita à Cadeia Pública, o governador participou da tradicional Missa de São José, na Igreja Matriz de Altos.

Ascom