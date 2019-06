Prefeitura promove ações em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Foi realizada nesta quarta-feira (5), na Praça da Igreja Matriz de São José, uma mobilização em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Promovida pela Prefeitura de Altos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, a ação contou com a presença da prefeita Patrícia Leal e com a participação de estudantes da Rede Municipal de Ensino. Durante a ação, foram distribuídas mudas de plantas, além de material informativo sobre a preservação ambiental.

A Prefeitura faz parte da campanha mundial contra a poluição ao ar, promovida pela Organizações da Nações Unidas (ONU). No período, a campanha realiza lançamentos, promove ações de engajamento digital, dialoga com vários setores da sociedade e apoia e promove eventos de combate à poluição do ar.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Fátima Leal, comenta que “essa conscientização é de suma importância para a preservação ambiental, assim como para chamar atenção da população altoense para a temática”.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, destaca o trabalho de conscientização ambiental realizado no município. “Uma iniciativa como essa se soma às ações desenvolvidas pelo município em defesa do Meio Ambiente e dos recursos naturais. São ações que devem ser apoiadas pelo Poder Público e incentivadas, para que possamos ampliar esse trabalho”, frisa.