Prefeitura promove ações de saúde para a comunidade

Nessa sexta-feira (11), equipes da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveram uma série de ações voltadas para os alunos e a comunidade no Centro de Educação Infantil Municipal Os Baixinhos.

Ao todo, durante a mobilização, foram aplicadas, 62 vacinas, 72 aplicações de flúor, 180 exames simples, 36 consultas com o Clínico Geral e 60 com o Pediatra, além de 44 atendimentos com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

O objetivo é desenvolver a integração e articulação permanente da educação e saúde, com vistas à melhoria da qualidade de vida da comunidade, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, principalmente voltadas para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o desenvolvimento de crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

“É uma ação importante não somente pra escola, mas também para a comunidade que é assistida de maneira ampla e integrada com diversos serviços em saúde. Parabéns à Secretaria Municipal de Saúde pela excelente ação”, diz a diretora da instituição, Wislamônica Costa.

Ascom