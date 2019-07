Prefeitura inicia troca de lâmpadas antigas por LED

Com recursos próprios, a Prefeitura de Altos deu início ao serviço de troca do sistema de iluminação pública no município. A substituição das lâmpadas de vapor de sódio pelas lâmpadas de LED, que são mais econômicas e contam com um maior poder de iluminação. Inicialmente, serão substituídos 250 novos pontos nas principais vias da cidade.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, comenta a importância do investimento para o município e destaca que os recursos para instalação das novas lâmpadas são do Selo ICMS Ecológico, que o município conquistou graças às ações realizadas em prol do Meio Ambiente.

“Com a troca, reduzimos o consumo e ganhamos em eficiência luminosa. E, com o incremento do repasse com o ICMS Ecológico, foi possível fazer esse investimento em prol da população altoense”, conclui.