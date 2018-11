Prefeitura e Senac promovem curso sobre resíduos sólidos

A Prefeitura de Altos, em parceria com o Senac de Campo Maior, vai promover um curso de qualificação na área do Ambiente para servidores e membros da Associação de Catadores de Lixo do município.

O curso, que inicia nesta segunda-feira (26), terá 20 participantes e duração de 15 horas/aula. A capacitação reforçar o compromisso do município com a preservação ambiental e a conscientização dos servidores e da comunidade em geral.

De acordo com a prefeita de Altos, Patrícia Leal, a destinação correta dos resíduos sólidos é parte importante na execução do planejamento estratégico desenvolvido na cidade.

"Nossa gestão tem trabalhado muito na questão da preservação ambiental com várias ações. É um trabalho que queremos ampliar e também passar a todos os cidadãos. Desejamos um bom curso a todos os participantes e queremos agradecer a parceria do Senac de Campo Maior em mais essa qualificação", comenta.