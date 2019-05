Prefeitura e Polícia Militar lançam programa de resistência às drogas

Foi realizada nesta sexta-feira (24) a solenidade de lançamento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) em Altos. A cerimônia contou com a presença da prefeita Patrícia Leal.

Alicerçado sobre os valores: polícia, escola e família, o PROERD atua em três faixas etárias: no ensino infantil, no 5º ano e no 7º ano. Em todas essas etapas são ministradas 12 lições, que abordam o tema “drogas”, inclusive as lícitas. Também são trabalhadas a valorização da amizade, o bullying, as gangues e a violência.

O PROERD é aplicado com o auxílio de uma cartilha de 12 lições, que são ministradas às crianças durante uma semana. No final do programa, os alunos participam de uma solenidade de formatura e recebem um certificado. Em Altos, também serão parceiros do projeto as secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Social e Cidadania.

“Inicialmente, o projeto será trabalhado nas unidades escolares José Tibúrcio do Monte, Prefeito Cézar Leal e o Ginásio Municipal Antônio Inácio. Nossa meta é, a partir da evolução do projeto, estender as ações para mais escolas do município”, comenta Márcia Beatriz Barros, secretária municipal de Educação.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, destaca a importância do programa. “Agradecemos a parceria da Polícia Militar, sobretudo do Batalhão de Altos. O PROERD é um grande programa de enfrentamento às drogas e estamos muito felizes em iniciar essas ações em nossa cidade”, conclui.