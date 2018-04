Prefeitura de Altos lança concurso para 133 vagas

A prefeitura de Altos lançou o edital de concurso público para provimento de 133 vagas imediatas. O salário oferecido pelo Executivo Municipal varia entre R$ 954 e R$ 4,5 mil, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais. De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio.

Com execução técnica da empresa Crescer Consultorias, o certame tem oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Estão abertas as funções de Médico do SAMU (04 vagas), Condutor SAMU (08), Técnico de Enfermagem SAMU (03), Dentista ESF (03), Enfermeiro ESF (03), Médico ESF (05), Atendente Consultório Dentário ESF (03), Auxiliar de Enfermagem ESF (05), Auxiliar de Enfermagem – 12/36 hs (02), Agente Comunitário de Saúde (06), Enfermeiro 24h (02), Enfermeiro Obstetra (03), Médico Plantão 24hs (02), Fisioterapeuta (01), Técnico de Raio X (01), Assistente Social (01), Farmacêutico (01), Agente de Combate as Endemias (02), Educador Físico (01), Nutricionista (01), Psicólogo (02), Fisioterapeuta (01), Fonoaudiólogo (01), Assistente Social NASF (01), Auxiliar de Serviços Diversos - Zelador e Merendeira (10), Motorista (01), Vigia (10), Agente Administrativo (01), Auxiliar Administrativo (01), Técnico Agrícola (01), Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano (zona urbana - 24 | zona rural - 16), Professor AS - Educação Física (02), Professor AS - Inglês (02), Contador (01) e Procurador do Município (01).

As inscrições devem ser efetivadas pelo http://www.crescerconcursos.com.br/. As taxas ficaram definidas nos valores de R$ 61,66 (fundamental), R$ 77,50 (médio) e R$ 110,71 (superior).

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 22 de julho de 2017, para cargos de nível superior e professor. No dia 29 de julho acontecem as provas para os cargos de nível fundamental e médio. As provas acontecem de 8h às 12h. O processo seletivo terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.

“Essa é uma reivindicação antiga dos cidadãos de Altos. Foi um compromisso assumido e agora efetivado pela nossa gestão. Esperemos contar com mais servidores qualificados e comprometidos, que contribuam para o desenvolvimento de nossa cidade”, comenta a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

Ascom