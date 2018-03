Patrícia Leal: gestão muda realidade da população de Altos

Patrícia Mara da Silva Pinheiro nasceu em Teresina-PI, no dia 10 de maio de 1973. Filha de Cézar Augusto Leal Pinheiro e Maria de Fátima Barreto da Silva Pinheiro é formada em Ciências Contábeis pela Faculdade Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE).

Viveu os momentos mais marcantes da vida política do pai, quando este era ainda vereador (1989-1992). Depois, conviveu com as ações administrativas de Cézar Leal, na época em que ele exerceu o mandato de prefeito de Altos (1993 a abril de 1996), quando foi brutalmente assassinado em pleno exercício do mandato.

Depois da morte do pai, Patrícia se recolheu ao seio da família para retomar o convívio normal de vida. Montou microempresa de corte e costuras em Teresina, oferecendo emprego direto para costureiras.

Em 2008, casou-se com Warton Matias Lacerda e Oliveira. Em 2010, estabeleceu-se em Altos. Visitou todos as comunidades e bairros para conhecer a realidade do município. Já em 2012, Patrícia disputou as Eleições para o cargo de prefeito de Altos e foi eleita com 11.650 votos. Em 2016, foi reeleita prefeita de Altos com 17.175 votos.

Ao longo de quase oito anos de mandato como gestora do município, Patrícia destaca a série de investimentos nas áreas de Educação, Saúde, Infraestrutura, Cultura e Esporte, que fizeram com que a cidade retomasse o caminho do desenvolvimento.

“É preciso governar tanto com responsabilidade como com sensibilidade. Encontramos a cidade de Altos totalmente abandonada. Arregaçamos as mangas, buscamos recursos em todas as esferas possíveis e conseguimos resultados significativos. Sabemos que ainda há muitos desafios, a cidade cresce a cada dia, assim como suas necessidades, mas temos certeza de que muito foi feito para mudar a realidade de Altos”, comenta.

Investimentos auxiliam no crescimento de Altos

Iniciada em 2013, a gestão da prefeita Patrícia Leal se destaca por investimentos significativos em saúde, educação, infraestrutura, abastecimento de água e outras áreas.

Na saúde, o município foi contemplado com sete novas Unidades Básicas de Saúde para os bairros Boca de Barro, Maravilha, Tranqueira, Boa Fé, Bacurizeiro e nas localidades Bom Passar e Zundão. O Instituto de Saúde José Gil Barbosa foi totalmente reformado e agora é referência para os municípios vizinhos. A cidade também recebeu uma nova academia de saúde.

No setor de infraestrutura foram investidos mais de R$ 2 milhões para calçamento de ruas em vários bairros. Mais de 30 vias receberam asfalto e foram recuperados mais de 300 quilômetros de estradas vicinais na zona rural.

Já na educação, grande parte das escolas receberam melhorias na estrutura. Os professores de Altos recebem acima do piso estabelecido do Governo Federal e duas novas creches, com capacidade para atender 480 crianças, foram inauguradas.

A cidade de Altos também ganhou dois novos conjuntos habitacionais: residenciais São Luiz - com 312 moradias - e o Residencial Cézar Leal, ainda em construção. Ao todo, os conjuntos vão garantir casa para mais de 700 famílias altoenses.

¨São grandes investimentos, fruto de uma gestão comprometida e realmente preocupada com o bem-estar da população. Ainda há muito a ser feito e estamos buscando todas as formas possíveis para que Altos siga crescendo", comenta Patrícia Leal.

