Patrícia Leal entrega escola e novo veículo para a Educação

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, entregou, nesta quinta-feira (30), a conclusão da Unidade Escolar Mãe Ciana, no bairro Ciana. A gestora também entregou à população um novo veículo para a Secretaria Municipal de Educação. O deputado estadual Warton Lacerda (PT) também participou da cerimônia de entrega.

"A entrega dessa escola me emocionou muito, pois foi uma obra iniciada pelo ex-prefeito Cézar Leal e que, infelizmente, ele não conseguiu inaugurar pela forma trágica e assassina como faleceu. Mas hoje, depois de 22 anos, estamos entregando essa escola à população após uma grande reforma. Sem dúvida, mais uma grande conquista para nossa cidade", comenta Patrícia Leal.





A secretária municipal de Educação, Márcia Beatriz Barros, destaca a importância do novo veículo para as demandas da pasta. "O veículo vai auxiliar no deslocamento dos servidores às escolas municipais tanto da zona urbana como na zona rural. A meta é agilizar os serviços, bem como as vistorias nos centros educacionais", conclui.