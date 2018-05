Município realiza palestras sobre a exploração de crianças e adolescentes

Cerca de 350 pessoas, entre alunos, pais, gestores, educadores e alguns convidados, participaram, nessa sexta-feira (11), do ciclo de palestras alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O encontro aconteceu na quadra poliesportiva da Unidade Escolar Afonso Mafrense.

A primeira palestra, com o tema “Abuso sexual infantojuvenil: um problema, várias causas”, foi ministrada pela psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Héryca de Andrade. A segunda palestra abordou o tema “Exploração Sexual de crianças e adolescentes: repercussão e impacto social”, com a psicóloga, conselheira do Conselho Estadual da Criança e Adolescente e Especialista em Saúde Mental.

A última palestra foi ministrada pelo Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB-PI, Marcelo Mascarenhas. O encontro foi realizado pela Prefeitura de Altos, através do Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social).

A campanha pelo dia 18 de maio, Dia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, será encerrada nesta data, com a realização de uma caminhada. A concentração será a partir das 8 horas, em frente à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Altos.

“Contamos com a presença de todos para, juntos, chamarmos a atenção para a importância de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Juntos podemos defender nossos jovens”, afirma a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

