Laboratório implanta mais de 120 próteses dentárias por mês

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o Laboratório de Próteses Dentárias de Altos realiza em torno de 120 atendimentos por mês no município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Nerirrony Lacerda, o serviço "é mais uma ação da gestão da prefeita Patrícia Leal no sentido de melhorar o sorriso e elevar a autoestima da população altoense. É um trabalho de relevante importância para as pessoas que precisam e buscam de uma saúde bucal de melhor qualidade".

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, destaca a efetividade do trabalho em prol da saúde bucal na cidade. "Saúde bucal é qualidade de vida. Um sorriso bonito e saudável faz muito bem, por isso nos esforçamos em promover esse serviço de forma contínua à população altoense", comenta.

Para ter acesso ao serviço de implantação de prótese dentária, basta procurar qualquer Unidade Básica de Saúde do município de Altos e solicitar o serviço.

Ascom