Jornada Pedagógica inicia ano letivo em Altos

A Prefeitura de Altos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nesta segunda-feira (26) a Jornada Pedagógica no município. Com o tema "Inclusão: desafios, expectativas e possibilidades”, a Jornada, que segue até a próxima quarta-feira (28), abre o período de organização e planejamento para o ano letivo em Altos, que inicia no próximo dia 5 de março. Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental participam do evento.

A programação da jornada conta com três palestras: “Inclusão: desafios, expectativas e possibilidades”, proferida pela psicóloga Érica Nascimento; “Como ensinar bem e aprender melhor”, ministrada pelo professor, escritor e conferencista Hamilton José Werneck Moura; e “A nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC”, que será abordada pelo professor José Nilton.

“Nosso objetivo é promover uma reflexão sobre a função de cada agente educacional na construção de uma educação de qualidade”, frisa a secretária municipal de Educação, Márcia Beatriz.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, desejou um bom trabalho a todos os educadores. “Muito bom iniciar o ano letivo com a notícia de que nossos professores irão receber o reajuste acima do piso estabelecido pelo Governo Federal. Nos esforçamos muito para dar todas as condições necessárias para que nossos professores, servidores da Educação e nossos alunos tenham uma estrutura digna de trabalho e propícia ao aprendizado. Esperamos resultados ainda melhores em 2018”, frisa.

O secretário municipal de Administração, Warton Lacerda, afirma que “todos os professores e servidores da Educação de Altos desempenham um grande trabalho. Desejamos um bom ano letivo e resultados ainda mais positivos”, conclui.

Ascom