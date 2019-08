III Feira do Microempreendedor de Altos acontece nesta sexta (9)

A cidade de Altos recebe, nesta sexta-feira (9), a 3ª edição da Feira do Microempreendedor, promovida pela Prefeitura, em parceria com o Banco do Nordeste e o Instituto Nordeste e Cidadania (INEC) e Agricultura Familiar (ASAF). O evento inicia a partir das 16h, no Calçadão da Praça Cônego Honório.



A Feira contará com exposição de produtos, palestras, apresentações artísticas e shows com as bandas Rosa Xote e Forrozão de Ouro, e o II Encontro de Sanfoneiros. O evento contará, ainda, com o programa Acelera Microcrédito, promovido pelo Banco do Nordeste, e a I Feira dos Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar.

“Tivemos um grande público participando nas duas primeiras edições e esperamos que esta terceira edição seja ainda melhor. A prefeita Patrícia Leal deu todo o apoio para a realização do evento e convidamos todos os altoenses, além de microempreendedores da região, para participar da Feira”, comenta Anison Almeida, secretário municipal de Finanças e um dos organizadores do evento.

Confira a programação