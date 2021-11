Homem reage a assalto e mata bandido a facadas em Altos

Um criminoso morreu esfaqueado após tentativa de assalto em um posto de combustível, na tarde desta sexta-feira (26), na BR-343, em Altos. O bandido ainda atuava com outro indivíduo, que conseguiu fugir do local.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com informações da Polícia Civil, no momento do crime, um cidadão que estava no local conseguiu reagir e matou um dos assaltantes com duas facadas. A Polícia afirma que o homem entrou em luta corporal com um dos bandidos e, apesar de ter sido atingido com um tiro de raspão, o cidadão conseguiu tomar a arma do assaltante.

O homem que reagiu ao roubo passa bem e agora o caso será investigado pela Polícia Civil. O Instituto de Medicina Legal (IML) fez a remoção do corpo.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no